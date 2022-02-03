انقذوا_ ريان.. يحطم كل أرقام مواقع التواصل الاجتماعي

أطلق نشطاء مواقع التواصل في المغرب نداء استغاثة للإسراع بإنقاذ الطفل ريان الذي سقط ببئر عميقة ضيقة في إقليم شفشاون.

كما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بعنوان “أنقذوا ريان”، على نطاق واسع. وقال نشطاء إن قوات الحماية المدنية زودت الطفل بالأوكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة. كما يتواجد الطفل على عمق 32 مترا وليس 60 مترا.

وتعالت نداءات من قبل الفعاليات المحلية بضرورة العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة،وطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث. للتعاطي مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر، عوض التنقل به بين مشافي الجهة، واصفة إقليم شفشاون بالمنكوب.

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للإشارة، سقط الطفل “ريان” في بئر عميق يبلغ عمقه 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، يوم الثلاثاء في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا.

وفي هذا السياق أثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس. وربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر. حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

كما قالت وسائل اعلام مغربية إن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر. مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس. هذا ولا تزال محاولات الإنقاذ جارية لإخراج الطفل من البئر سالما معافى.

وأفادت مصادر محلية بأنه إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، لم يتبق للسلطات سوى حوالي 10 أمتار.