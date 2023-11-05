أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، اليوم الأحد، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.

وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى من الجانب الصهيوني.

وشهدت خدمات الإنترنت في غزة، الأسابيع الماضية، انقطاعا كاملا، وقالت مصادر محلية في غزة إن الجيش الصهيوني تعمد قطع خطوط الاتصالات والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة كان الطيران ومدفعية الكيان ينفذانها على القطاع.

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم ببعض

حيث استحالت فرص الاتصال بذويهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى.