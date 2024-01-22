انهيار أرضي بالصين: 47 شخصا في عداد المفقودين

أدى انهيار أرضي وقع في إقليم يوننان بجنوب غربي الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. إلى فقدان ما لا يقل عن 47 شخصاً من 18 أسرة. فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.

ووقعت المأساة عند الساعة 5:51 صباحا بالتوقيت المحلي الصيني (10:51 مساء الأحد بتوقيت الجزائر). في قرية ليانغشوي الواقعة في كانتون تشنشيونغ. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة.

وقال تلفزيون CCTV العام: “تم إجلاء أكثر من 200 ساكن (من المنطقة المحيطة) بشكل عاجل. وتم تعبئة 10 حفارات و33 سيارة إطفاء وأكثر من 200 رجل إنقاذ لعمليات البحث”.

وتظهر مقاطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Douyin قرية جبلية مغطاة بالثلوج. ومنازل مدفونة جزئيًا بسبب ما يبدو أنه انزلاق صخري.

وتحدث الانهيارات الأرضية بانتظام في المناطق الجبلية بجنوب غربي الصين، خاصة بعد سقوط الأمطار.