انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى مستوى 4.41 دولارا للبرميل

إنهارت أسعار برميل النفط الأمريكي الخام خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى مستوى 4.41 دولارا للبرميل.

بينما انهارت أسعار خام النفط الكندي إلى مستوى 0 دولار وهذه الاسعار المتداولة خاصة بعقود التسليم الآجلة.

في حين بقيت أسعار الغاز الطبيعي في مستوياتها مع ارتفاع طفيف وكذا أسعار نفط سلة أوبك في مستوياتها

وأفادت وكالة رويترز ان اسعار الخام الامريكي هوت بنسبة 98 بالمائة ووصلت إلى 20 سنتا للبرميل.

ويعتبر هذا المستوى الذي وصل إليه عقود الخام الأمريكي الأدنى في التاريخ .

وارجع الخبراء هذا الإنهيار في أسواق النفط بسبب إلى تفشي وباء كورونا كوفيد 19.

انهيار أسعار خام النفط الكندي إلى مستوى 0 دولار

الأسعار المتداولة خاصة بعقود التسليم الآجلة