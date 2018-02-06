انهيار كبير في الأسهم الأمريكية

هوت الأسهم الأميركية في تعاملات متقلبة أمس الاثنين وهبط المؤشر داو جونز الصناعي حوالي 1600 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة.

في حين علق البيت الأبيض، بأن الاقتصاد الأميركي ما زال “قويا للغاية”.

ويعتبر الهبوط الأكبر على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهى داو جونز جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 1175.21نقطة، أو 4.6 بالمئة، إلى 24345.75 نقطة.

في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 113.19 نقطة، أو 4.10 بالمئة ليغلق عند 2648.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 273.42 نقطة، أو 3.78بالمئة، إلى 6967.53 نقطة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز أكبر هبوط ليوم واحد منذ أوت 2011.