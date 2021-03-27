انهيار مبنى من 10 طوابق يخلف قتلى وجرحى في مصر

تعرض ليلة امس، مبنى سكني مكون من عدة طوابق للانهيار، بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية، القاهرة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية بعض المواطنين خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، فقد ظهر أن المبنى كان قد أخذ بالميلان في الليلة السابقة للانهيار.

وأفادت مواقع محلية بأن المبنى مكون من 10 طوابق، وكان يسكنه عدد من الأطفال مع أسرهم.

وعاشت مصر هذا الأسبوع عدد من الكوارث،كان من أبرزها حادث تصادم قطارين في صعيد مصر أودى الحادث بحياة 32 راكبا.

ويأتي حادث تصادم القطارين بالتزامن مع أزمة أخرى تعيشها مصر وهي تعطل الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي.

وهذا بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها.