ايتوزا العاصمة.. الإعتداء على سائق حافلة ورئيس محطة في الرغاية

تعرض سائق حافلة النقل الحضري “ايتوزا” وكذا رئيس المحطة علي مستوى الكروش في رغاية بالعاصمة، إلى اعتداء بالسلاح الأبيض أثناء تأدية مهامهم . كما قام مجهولون برشق الحافلة باستخدام الحجارة.

كما أشارت مؤسسة ايتوزا في منشور لها عبر الفايسبوك، إلى أن رشق الحافلات بالحجارة. و الاعتداءات الجسدية المتكررة التي يتعرض لها فريق العمل بالحافلات في كل مرة ظاهرة يجب التصدي لها. لأنها أصبحت تكلف الكثير من الخسائر خاصة الجسدية و العاهات التي تصيب العمال.

وأضاف مؤسسة ايتوزا، أن الأعمال التخريبية تؤثر سلبا على نوعية وجودة خدمة النقل الحضري العمومي التي تقدمها مؤسسة لزبائنها. خاصة و أن الحافلات المتضررة يتم حجزها و إبقائها تحت الصيانة. مما يؤدي إلى نقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة .

وأرفقت مؤسسة “ايتوزا” منشورها بصور توضح حجم الضرر لذي تعرض له السائق، و الذي أصيب على مستوى الرأس. كما يمكن رؤية مدى تضرر حافلات نقل المسافرين.

في حين، أوضحت المؤسسة، أن الخسائر المادية التي تتكبدها “إيتوزا” و التي من المفروض أن تذهب هذه الأموال التي تخصص لإعادة إصلاح الأضرار. التي تلحق بالحافلة نتيجة الرشق بالحجارة للاستثمار. و تجديد الحظيرة و كذا تطوير عتاد المؤسسة اللذان يعتبران من الأملاك العمومية هي أولا و أخيرا ملك لكم جميعا.