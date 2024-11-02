ايتوزا.. تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى متحف المجاهد

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم السبت، عن تخصيص حافلات لنقل المواطنين مباشرة إلى متحف المجاهد.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أنها خصصت حافلات لنقل المواطنين. الراغبين في زيارة متحف المجاهد الواقع بمقام الشهيد.

وهذا انطلاقا من محطة بن عكنون بالعاصمة مباشرة إلى متحف المجاهد، حيث سيكون نقل المواطنين مجانا.

يشار أن هذا الإجراء يدخل في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

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