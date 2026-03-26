ايتوزا: هذه أبرز تجهيزات وتسهيلات الحافلات الجديدة لراحة ذوي الهمم

افادت المؤسسة الوطني للنقل الحضري، أن الحافلات الجديد التي تم اقتناؤها مؤخرا توفر تجهيزات و تسهيلات لفائدة المواطنين من فئة ذوي الهمم.

وتأتي التسهيلات تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. من أجل ضمان تنقل آمن وكريم للمواطنين وبالخصوص فئة ذوي الهمم. وتعزيزاً لاستقلاليتهم وراحتهم في تنقلاتهم اليومية في الحافلات.

​ومن أبرز التجهيزات والتسهيلات التي توفرها الحافلات الجديدة

المنحدرات الآلية (Ramps): ممرات مجهزة وسهلة الاستخدام. تسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالصعود والنزول بكل سلاسة واستقلالية تامة.

​ المساحات المخصصة: تصميم داخلي ذكي يوفر مساحة واسعة ومؤمنة لضمان ثبات الكرسي المتحرك أثناء حركة الحافلة.

​ أحزمة الأمان والتدعيم: نظام تثبيت متطور بأعلى المعايير لضمان أقصى درجات الأمان والسكينة طوال الرحلة.

كما تم تصميم الحافلات بأرضية منخفضة (Low Floor) لتسهيل الدخول مباشرة من الرصيف بكل يسر.

​ الأنظمة الصوتية الذكية: توفير مكبرات صوت داخلية للإعلان الآلي عن المحطات، لمساعدة فئة المكفوفين. وضعاف البصر على تحديد وجهاتهم بكل دقة وسهولة.

