ايداع مديري المالية والمحاسبة والمشتريات والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية الحبس المؤقت

الوطني
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ايداع مديري المالية والمحاسبة والمشتريات والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية الحبس المؤقت
بقلم نجيبة سماي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وضع كل من مدير المالية والمحاسبة ومدير المشتريات والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية للمستشفيات رهن الحبس المؤقت.

ومثل صباح اليوم مسؤولون بالصيدلية المركزية للتحقيق بمحكمة الدار البيضاء، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد.

ويتابع المسؤولون بتهم تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية، منح امتيازات غير مستحقة، تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال، التصريح الكاذب في فواتير الاستيراد.

ولا يزال المدير العام للصيدلية المركزية إلى غاية كتابة هذه الأسطر أمام قاضي التحقيق.


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