ايداع مفتش رئيسي للجمارك بالمطار الحبس بتهمة الرشوة

أمر رئيس محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، بايداع مفتش رئيسي لفرقة الجمارك بمطار هواري بومدين، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش على ذمة التحقيق.

ويتعلق الأمر بالمدعو ” ف.سفيان”، حيث تم إيداعه الحبس، عن تهمة الرشوة وجهت له في إطار المتابعة القضائية.

كما جرى تقديم المتهم “ف.س” أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. ليتم تأجيل جلسة المحاكمة الى الأسبوع المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

وبحسب مصادر موثوقة التي أوردت ” النهار” بمعلومات حصرية عن قضية الحال. فإن المتهم جرى توقيفه بمكان مزاولة مهامه اول أمس الثلاثاء، من قبل الامن العسكري، متلبسا بالجرم.

أين كان بصدد استلام مبلغ 200 مليون سنتيم في إطار صفقة تدخل لاجلها تخص اكسسوارات الهواتف النقالة. لصالح الضحية المدعو “جافي”.

كما أفادت المصادر أيضا أن المتهم الموقوف، الذي ضبطت الأموال فوق مكتبه بالمطار. فقد طلب رشوة من الضحية مستورد اكسسوارات الهواتف النقالة بالعاصمة. بعد مشكل اعترضه لاخراج سلعته، بعد تحرير مخالفة له عن شبهة تضحيم الفواتير.

وفي أعقاب المشكل الطارئ، حاول الضحية التخلص منه فاتصل بالمتهم بصفته اطار سامي بفرقة الجمارك بالمطار. لأجل تمكينه من سلعته محل الحجز.

وخلالها طلب المتهم – حسب تصريحات الضحية- رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم لرفع الحجز، واخراج السلعة خارج المطار.

ووجه للمتهم الموقوف من طرف نيابة المحكمة بعد تقديمه الصبيحة تهمة الرشوة. وهي الوقائع التي سوف يجيب عنها أمام قاضي الجلسة لاحقا.

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