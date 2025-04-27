ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ رجائي إلى 25 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 25 شخصا، حسبما أفادت به وكالة أنباء تسنيم، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مجتبى قهرماني رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب). حيث يقع ميناء الشهيد رجائي، قوله “قُتل 25 شخصا على الأقل”.

وكانت آخر حصيلة نشرت أمس السبت قد أشارت إلى أن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 آخرين، بحسب وكالة إرنا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في إیران، بابك یكتابرست، أنه في أعقاب الانفجار الهائل. في ميناء رجائي في بندر عباس، دخلت قوات الطوارئ في حالة التأهب ونقلت حتى الآن 800 مصاب إلى المستشفى.

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