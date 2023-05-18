ايطاليا.. الفيضانات تتسبب في وفاة 9 أشخاص وإلغاء سباق فورمولا1

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في منطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا، جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة أمس الأربعاء.

فيما تم إجلاء الآلاف من منازلهم نتيجة أمطار غزيرة.

حيث أسفرت الأمطار الغزيرة عن سيول غمرت عدة أحياء وأراضي زراعية بأكملها. ما أدى إلى إلغاء سباق فورمولا واحد على حلبة إيمولا، الذي كان مقررا اجاراءه نهاية الأسبوع.

وحسب وسائل إعلام، تسببت الأمطار المنهمرة على مدار يومين، في فيضان نحو عشرين نهرا، ما أدى إلى غمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه وإجلاء الآلاف من السكان.