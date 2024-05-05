بأسعار مغرية.. طيران طاسيلي يطلق رحلات نحو هذه الوجهات الدولية

أعلنت شركة طيران الطاسيلي، شركة الطيران الوطنية. عن إطلاق رحلة يومية إلى باريس شارل ديغول انطلاقا من الجزائر هواري بومدين. اعتبارا من 8 جوان 2024.

وعلى هذا النحو، سيشهد مطار باريس شارل ديغول هبوطا يوميا لطائرات بوينغ 737-800NG. التابعة لشركة طاسيلي للطيران من الجزائر العاصمة.

وسيتم توفير أكثر من 2000 مقعد أسبوعيا للراغبين في ربط العاصمتين، في أفضل الظروف الأمنية، مع الالتزام بالمواعيد وجودة الخدمة.

كما سيتم تعزيز هذا الخط اعتبارا من 5 جويلية بإدخال رحلة يومية ثانية، أي رحلتين (02) يوميا خلال الأسبوع. ليصل عدد المقاعد إلى أكثر من 4300 مقعدا في الأسبوع.

وفي نفس السياق، سيتم تشغيل خط وهران - ستراسبورغ – وهران كل يوم خميس. ابتداء من 4 جويلية 2024، وسيعزز الوصلتين التشغيليتين بالفعل إلى المدينة الفرنسية من الجزائر وقسنطينة.

كما أن الخط الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة نانت يعمل مرتين أسبوعيا كل يوم أحد وجمعة.

كما ستركز خطوط طاسيلي الجوية كل جهودها على تقديم خدمة جيدة جدًا على الأرض وعلى متن الطائرة، وبأسعار مناسبة.

بالإضافة إلى حد أمتعة مسموح به يبلغ 10 كجم في المقصورة و30 كغ في حجرة الدرجة الاقتصادية و40 كغ في المقصورة. بالإضافة إلى 10 في المقصورة للدرجة الأولى.

كما تم تقديم منتوج تجاري جديد “Voyagez Léger” خلال هذا الموسم. وهو السفر بدون أمتعة مع 10 كغ مسموح بها في المقصورة. للوجهات الثلاث التي تم تحديدها بسعر 19.400 دج / 149 يورو ذهابا وإيابا.

أضف إلى ذلك تطبيق التسعيرة الترويجية للوجهات التالية:

الجزائر – باريس – الجزائر العاصمة: من 28.400 دج / 207 يورو

الجزائر – ستراسبورغ – الجزائر العاصمة: من 29000 دج / 199 يورو

وكذا الجزائر – نانت – الجزائر العاصمة: من 30.000 دج / 216 يورو

قسنطينة – ستراسبورغ – قسنطينة: من 28.900 دج / 222 يورو

وهران – ستراسبورغ – وهران: من 31.000 دج / 228 يورو

للتذكير، خطوط الطاسيلي هي شركة طيران وطنية تابعة لمجموعة سوناطراك، متخصصة في نقل محترفي المحروقات، كما تخدم النقل العام المحلي والدولي منذ مارس 2013.