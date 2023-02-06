بأمر من الرئيس تبون.. فريق من الحماية المدنية يتوجه إلى سوريا

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف ليلة اليوم الإثنين، على انطلاق الفريق الثاني للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية للحماية المدنية HUSAR بقيادة المقدم ناصر بوشريفي إلى سوريا للمشاركة في عمليات الانقاذ والاسعاف.

ويأتي هذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الزلزال الذي ضرب دولة تركيا و امتد اثره إلى دولة سوريا.

ويتكون فريق الحماية المدنية المتوجه إلى سوريا في هذه الأثناء، من 86 عون بمختلف الرتب، حيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ .