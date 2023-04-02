باب الواد: الإطاحة بعصابة تروج المخدرات وحجز أزيد من 26 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية في باب الواد من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة. في قضية المساس بالصحة العمومية، الحيازة قصد النقل، التخزين، البيع والشراء للمؤثرات العقلية. في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وتم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 عاما.

كما تم ضبط وحجز 7005 كبسولة من المؤثرات العقلية، 11 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس. 10 هواتف نقالة. مبلغ 560 ألف دينار من العملة الوطنية، 3 مركبات سباحية تستعمل في نقل السموم.

كما أن التحريات في القضية من قبل ذات الفرقة بالتنسيق بين المصالح، أفضى إلى توقيف أحد الموقوفين. مبحوث عنه في قضية مماثلة على مستوى الأمن الحضري السادس رايس حميدو.

كما تم حجز 19 ألف و520 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس كبير الحجم -ساطور-. أسلحة بيضاء محظورة، بندقية صيد، 12.3 مخدرات من القنب الهندي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.