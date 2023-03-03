باتريس بوميل مدربا لمولودية الجزائر

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لمدة 16 شهرا.

كما أكّدت إدارة الفريق العاصمي في بيان لها اليوم الجمعة، أن المدرب المدرب الفرنسي سيكون مرفوقا بمدرب مساعد و محضر بدني.

ورحّبت إدارة الرئيس الحاج رجم بالمدرب التونسي الجديد كما تمنت له التوفيق في مشواره الجديد.

وسيخلف المدرب الفرنسي صاحب الخبرة في الميادين الافريقية المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي استقال قبل أسابيع فقط.

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