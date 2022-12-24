باتنة.. إنقاذ فتاتين إثر تعرضهما لاختناق بالغاز داخل مرش

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، انه تم إنقاذ فتاتين من الموت إثر اختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مرش. وهذا على مستوى مسكن بحي النصر وسط مدينة باتنة.

كما تم إنقاذ واسعاف الضحيتين بعين المكان وتحويلهما الى المستشفى. في حين، حذرت الحماية المدنية، المواطنين من خطر القاتل الصامت، وتدعوهم لمراقبة التوصيلات والحرص على ترك منافذ للتهوية.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 4685 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 1و3 ديسمبر 2022.

وحسب حصيلة لمديرية الحماية المدنية بالولاية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ231 تدخل على اثر عدة حوادث مرور.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 3 أشخاص وإصابة 265 آخرين بجروح

مختلفة ومتفاوتة الخطورة. حيث تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم الى المصالح الاستشفائية المحلية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ26 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية المحلية.

كما تدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من اجل إخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، عين الدفلى وبومرداس.

وأدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص ببداية اختناق جراء الدخان المنبعث من حريق شب داخل مستودع بحوش بالجزائر العاصمة.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحية وتحويله إلى مستشفى سليم زميرلي.