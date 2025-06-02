باتنة.. الحبس لطالب وشريكه بتهمة الغش في “البيام” باستعمال سماعة بلوتوث

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة، بإيداع طالب ممتحن في شهادة التعليم المتوسط، وشريكه الحبس المؤقت. حسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ 01 جوان 2025، ضبط المدعو (ر.ع.و) طالب متلبسا أثناء اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في مادة اللغة العربية باستعمال سماعة بلوتوث وبطاقة إلكترونية مزودة بشريحة هاتف نقال. بمساعدة المدعو (ت.س) من أجل تزويده عن بعد بالأجوبة عن الأسئلة المطروحة”.

وبتاريخ 02 جوان 2025، وبعد تقديم المشتبه فيهما، تمت متابعهما لارتكابهما جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالشروع في تسريب المواضيع أثناء الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وإحالتهما للمحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري. يضيف المصدر ذاته.

وبعد مثولهما أمام قاضي المثول الفوري، قرر تأجيل القضية ليوم 9 جوان 2025 بطلب من المتهم الأول من أجل تحضير دفاعه. مع الأمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.