باتنة: العثور على شاب مكبل اليدين والرجلين مرمي على حافة الطريق بعد سرقة سيارته

تم سهرة اليوم الثلاثاء العثور على شاب مرمي على حافة الطريق بأحد المناطق المعروفة بولاية باتنة. وحسب مصادر النهار اونلاين الشاب البالغ من العمر 24 سنة عثر عليه مكبل اليدين والرجلين مرمي على حافة الطريق في المكان المسمى “طريق القرية”.

وحسب ذات المصادر فإن الشاب تعرض لعملية إعتداء من طرف مجهولين بغرض سرقة سيارته. وعلى إثر ذلك تم إبلاغ مصالح الأامن المختصة غقليميا من أجل فتح تحقيق وتوقيف المعتدين مع إسترجاع السيارة.