باتنة: العصـابات الإجرامية تثير مخاوف سكان حي كشيدة

كما طالع أيضا:

الوادي: توقيف 29 شخصا متورطا في قضايا إجرامية إثر مداهمات أمنية.. العصـابات الإجرامية

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية الوادي من الإطاحة بعصابة للمخدرات و الأقراص المهلوسة

وحسب بيان لذات المصالح، فقد حجزت خلال ذات الفترة 11 قطعة من مادة الكيف المعالج، و22 قرصا مهلوسا.

كما أن العمليات جاءت في إطار تكثيف المداهمات لأوكار الجريمة، وكذا النقاط السوداء المعروفة بترويج مثل هذه المواد.

بالمقابل تم حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس، أين تم توقيف 29 شخصا متورطين في قضايا إجرامية متنوعة.

وأضاف البيان، أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

الشلف: توقيف مروّج مخدرات وحجز 800 قارورة خمر.. العصـابات الإجرامية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف رفقة عناصر فصيلة الأمن والتدخل من توقيف مروّج المؤثرات العقلية

العملية جاءت بعد مداهمة لأوكار الجريمة، أين تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في قضيتين مختلفتين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية الأولى جاءت إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية.

وبعد التحريات المكثفة، أسفرت العملية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو (ف و ) 26 سنة.

وبعد توقيفه تم حجز 15 قرصا مهلوسا نوع بريقاليين، و6.2 غ من المخدرات مهيأة للترويج ومبلغ مالي قدره 1400 دينار.

وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، بعد نهاية التحقيق و استكمال كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان، أن القضية الثانية فتمت إثر تكثيف الدوريات، حيث تم العثور على 817 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع.

وكانت المشروبات الكحولية معبأة بإحكام داخل مركبة نفعية كانت مركونة على مستوى الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بلديتي واد سلي و أولاد بن عبد القادر.

وقامت مصالح الدرك الوطني بأولاد بن عبد القادر بفتح تحقيق معمق في القضية للتوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة.