باتنة في الصدارة بـ30 حالة وتزايد المصابين في 14 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 892 حالة وفاةكما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 136 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9202 حالة.

أما فيما يخص الحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 30345 حالة، فيما يوجد حاليا 49 مريضا بالعناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار بأن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في حين 24 ولاية سجلت بها ما بين حالة وواحدة و5 حالات و15 ولاية سجلت أكثر من 5 حالات.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية باتنة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها سطيف متبوعة وهران ثم العاصمة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 12 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

باتنة +30

سطيف +26

وهران +23

الجزائر + 22

البليدة+ 21

ورڨلة +21

بومرداس+15

قسنطينة +13

تيزي وزو +11

أم البواقي +10

الاغواط +10

تبسة +8

سكيكدة +7

الشلف +7