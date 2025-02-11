باتنة.. قتيلان في اصطدام بين سيارتين

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 70، بلدية ودائرة بريكة ولاية باتنة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 03سا 16د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 70، بلدية و دائرة بريكة.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين (كحصيلة أولية) تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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