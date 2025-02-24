باتنة.. وفاة شخصين في حادث مرور بتيمقاد

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 87 ، ببلدية ودائرة تيمقاد ولاية باتنة والذي اسفر عن وفاة شخصين.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 06سا03د من أجل حادث اصطدام بين سيارة. وآلة للأشغال العمومية (حفر الآبار ) بالطريق الوطني رقم 87 ، ببلدية و دائرة تيمقاد.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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