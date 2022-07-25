باتنة: وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم الاثنين، بالطريق الوطني رقم 03 بولاية باتنة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي عين التوتة وواد الشعبة ولاية باتنة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد.

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درك باتنة يدعو إلى التبليغ عن إمرأتين نصبتا على العديد من المواطنين

كما دعت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة المواطنين إلى التبليغ عن إمرأتين نصبتا واحتالتا على المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس. وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة نداء للجمهور قصد الإدلاء بشهاداتهم وتقيد شكواهم ضد كل من “ج.د.ص” و”ز.ط”. المتابعين في قضية النصب والإحتيال انتحال صفة والتهديد بالتشهير.

كما دعت ذات المصالح كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل معهما بصفته شاهدا .أو ضحية التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة آريس أو التقرب من مصالح الدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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باتنة: توقيف 3 أشقاء على خلفية جريمة قتل شاب بحي بارك أفوراج

كما تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لولاية باتنة من توقيف 3 أشقاء على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها شاب بحي بارك أفوراج بباتنة. وحسب بيان لشرطة باتنة، فإنه وعلى إثر جريمة القتل العمدي التي وقعت بتاريخ 26 جوان 2022. في حدود الساعة 23:30 ليلا. و التي راح ضحيتها المدعو “أ . ش” البالغ من العمر 19 سنة بحي بارك أفوراج بباتنة. الذي تعرض لطعنة بواسطة سلاح أبيض “خنجر كبير الحجم”. باشرت عناصر فرقة الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في ملابسات القضية. وأضاف البيان، أنه تم توقيف الفاعل في ظرف وجيز يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 28 سنة مسبوق قضائيا. رفقة شقيقيه البالغين من العمر 18 و 34 سنة. ليتم بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية.

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