الرقم السري :

135539

باتني أصيل يريدك طيبة

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة، أطل علينا رجل في ال58من عمره، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم. متزوج ولديه سكن خاص يحيا به حياة الوفاق مع زوجته الأولى. يريد صاحب الإعلان الأول في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى ان يتخذ له زوجة ثانية. تحيا إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الأولى التي لا ترى مانعا في إتخاذ زوجها لحليلة أخرى على ضوء الكتاب والسنة.

ومن شروط إبن باتنة أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها ما بين 40و45سنة. شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

الرقم السري :

135540

مقاول أصيل من الغرب يبحث عن رفيقة للدرب

من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثاني محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس. متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

كما يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز45سنة. أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت سيسهر هو على راحتها وتوفير متطلباتها..

الرقم السري :

135541

من تكون لي نعم السند إلى الأبد

عبد الله رجل أصيل من الشلف يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج لديه أولاد بالغين. تاجر مقتدر ماديا حيث أنه يعمل كتاجر في مواد البناء. يتمنى أن يحقق مبتغاه ويجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه بما يحبه الله ويرضاه كزوجة ثانية. يعد أن يوفر لها مسكن مستقل ليضمن للجميع راحة البال والهناء، يريدها من إحدى ولايات الوسط. سنه من 30 إلى 48 سنة، تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة. تكون بيضاء البشرة ومقبولة الشكل.

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