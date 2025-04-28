باخرة محملة بالأضاحي المستوردة تصل إلى ميناء بجاية

وصلت اليوم الإثنين، إلى ميناء بجاية، باخرة محملة بـ 12 ألف رأس من الغنم قادمة من رومانيا.

وتحمل الباخرة إسم “GAMMA STAR”، وهي قادمة من ميناء ميديا الروماني.

الباخرة محملة بالأضاحي المستوردة من رومانيا، حيث بلغت الشحنة 12 ألف رأس من الغنم، تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وتعتبر هذه الشحنة، من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستيرادها وتسويقها للمواطنين بأسعار في المتناول، تحسبا لعيد الأضحى.