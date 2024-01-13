بادو زاكي: “الجزائر عادت بقوة وتسعى لتعويض خيبة 2022”

نوّه التقني المغربي، بادو زاكي، بالعودة القوية للمنتخب الوطني الجزائري، إلى الواجهة بعد انتكاسة 2022 ومغادرة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون من الدور الأول.

ووضع بادو زاكي، الخضر في قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق سهرة اليوم السبت، بكوت ديفوار، وتستمر إلى يوم الـ 11 فيفري القادم.

ولدى سؤاله حول هوية المرشحين، رد بادو زاكي. بأن المغرب يعتبر المرشح الأبرز، بالنظر إلى مشواره في مونديال قطر، إلى جانب حامل اللقب السنغال.

قبل أن يستدرك المدرب السابق لشباب بلوزداد. في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “دون نسيان منتخب الجزائر الذي عاد بقوة عام 2023”.

وختم بادو زاكي: “المنتخب الجزائري، عازم رفقة مدربه جمال بلماضي، على محو الصورة السلبية المقدمة في نسخة الكاميرون”.