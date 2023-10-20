بارجة أمريكية تتصدى  لـ4 صواريخ و15 طائرة مسيرة

أعلنت قناة سي أن أن الامريكية أن بارجة أمريكية تصدت أمس لأربعة صواريخ و15 طائرة مسيرة.

وأكد ذات القناة الصورايخ والطائرات المسيرة تم إطلاقها من اليمن تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكنت السفينة الحربية الأمريكية من إعتراضها.

كما ان عملية التصدي للصواريخ والمسيرات استمرت 9 ساعات متواصلة .

وكانت قناة سي أن أن أعلنت أمس أن سفينة حربية أمريكية تعرضت إلى قصف بقذائف صاروخية قبالة سواحل اليمن.

و أكد مسؤولون أمريكيون أن الدفاعات الجوية للسفينة تمكنت من اعتراض الصواريخ استهدفت السفينة الأمريكية “USS Carney” واسقاطها قبل وصولها للهدف.