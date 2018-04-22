بارونات مخدرات يجرّون شرطيا مسافة نصف كيلومتر ويصطدمون بـ8 سيارات!
تم إيقافهم متلبسين بعد خروجهم من صيدلية
عاشت مدينة البليدة، أول أمس، أحداثا مؤسفة، خلّفت إصابة ضابط شرطة عامل بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، بجروح خطيرة أستدعت تحويله على مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانتز فانون، عقب تعرضه للجر على مسافة تزيد عن 500 متر، وأمام مرأى من المواطنين بواسطة سيارة من نوع «كليو» أثناء محاولته توقيف أفراد عصابة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة يقودها صيدلي.
خلّف الحادث إصابة 4 سيارات بأضرار نتيجة اصطدام بارونات المهلوسات بها لدى محاولتهم الفرار من قبضة رجال الشرطة، الذين كانوا لهم بالمرصاد وأوقفوهم وبحوزتهم 600 قرص مهلوس. وحسب مصادر «النهار»، فإن العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر الفرقة الجنائية، عن وجود نشاط عصابة تقوم بترويج المؤثرات العقلية تستغل الفتيات من بينهن قاصرات مع صيدلي كان يزود الشبكة بالأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، وذلك باستغلال وصفات طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.
وعليه تحركت وحدات الفرقة الجنائية، حيث تمّ نصب كمين لأفراد الشبكة قصد الإطاحة بهم متلبسين، وبعد ترصد وتتبع تحركاتهم بالقرب من الصيدلية الكائنة بوسط مدينة البليدة، وفور خروج مشتبه فيهما من الصيدلية وركوبهما السيارة من نوع «كليو»، حاول شرطي توقيفهما، إلا أن سائقها فرّ هاربا، فيما بقي الشرطي عالقا بباب السيارة محاولا توقيف من كان على متنها، وأمام إصرار السائق على رفض الامتثال لأوامر التوقف، راح يقوم بجرّه على مسافة أزيد من 500 متر أصيب فيها الشرطي بإصابات بليغة. ونظرا للمناورة الخطيرة التي قام بها سائق السيارة اصطدم بأربع سيارات، قبل أن تتوقف به المركبة بعد اصطدامها بالجدار، ليتم محاصرة من كان على متنها من قبل أفراد فرقة البحث والتدخل، وأثناء تفتيشهما ضبط بحوزتهما على 600 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، بينما تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبعد مواصلة للتحريات، تم التوصل إلى تحديد هوية شريكهما الثالث والفتاة التي اعترفت بقيامها باقتناء الأقراص المهلوسة من الصيدلي لصالح رئيس العصابة مقابل مبالغ مالية، ليتم تقديم المتهمين الثلاثة للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة، الذي أمر بإيداع المشتبه فيهم المؤسسة العقابية، عن جنح ثقيلة بحيازتهم مؤثرات عقلية بغرض البيع وجنحة الحصول على المؤثرات العقلية بوصفات طبية صورية وعرقلة أعوان الشرطة القضائية والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية والتحطيم العمدي لملك الغير وتحريض قاصر على المتاجرة في الأقراص المهلوسة.
التعليقات (0)