باريس تحتفظ بلقبها كأفضل وجهة سياحية في العالم

احتفظت العاصمة الفرنسية باريس بلقبها كوجهة سياحية رائدة في العالم، وفقًا لـ CNN. نقلاً عن تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق البريطانية Euromonitor.

وقال التقرير “احتفظت باريس بلقب المدينة الرائدة في العالم. بفضل الأداء المتميز في مجالات السياسة السياحية والجاذبية والبنية التحتية للسياحة والأداء السياحي، وتوجت مرة أخرى كأفضل وجهة في المنطقة”.

وتتصدر العاصمة الفرنسية التصنيف مرة أخرى هذا العام، متقدمة على مدينتي دبي وأمستردام. اللتين تكملان بقية منصة التتويج لعام 2022.

كما أن إيطاليا وإسبانيا واليونان على سبيل المثال هي الدول الأوروبية الثلاث التي تحتل أكبر عدد من المدن في الترتيب. ومن بين 100 متسابق، فازت ستة مدن إيطالية وخمسة إسبانية وأربعة يونانية.

وتحذر شركة أبحاث السوق يورومونيتور في المملكة المتحدة من أن عام 2022 كان عامًا إيجابيًا للسفر. إلا أن الطريق إلى التعافي الكامل بعد الوباء طويل، ولا يزال الدعم الحكومي ضروريًا في جميع المناطق”.

في المجموع، 40 من بين 100 مدينة الأكثر زيارة في العالم هي مدن أوروبية. مما يجعل القارة القديمة الوجهة السياحية الرائدة في العالم، متقدمة على آسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين.

وعادة ما تكون فترة إجازة نهاية العام مواتية لقطاع السياحة، ولكن من المتوقع أن تكون أكثر كآبة هذا العام في باريس. السبب هو التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.