باريس سان جيرمان يُحذر جزائريا بسبب عطّال!

وقع أحد مُحبي، يوسف عطّال في موقف طريف، اليوم الثلاثاء، لرغبته في رؤية لاعبه المُفضل حاملا لألوان باريس سان جيرمان.

وقام هذا المُشجع الجزائري، بمُطالبة باريس سان جيرمان بجلب الظهير الأيمن، قبل غلق الميركاتو الجاري، من خلال حسابه في تويتر.

وجاء الرد من الحساب الرسمي لـ”PSG” من خلال تعليق بكلمة واحدة وهي “حذار”.

وأراد القائم على تسيير الحساب السالف ذكره، توجيه رسالة للجزائري بأنه سيتعرض لـ”البلوك، إن لم يتوقف عن الحديث عن عطال.

ليعود الجزائري بخرجة أكثر طرافة ويرد :”سأتوقف عما أفعله، ولكن من فضلك لا تنسى أن تقول كلمة لليوناردو بشأن عطال”.

وارتبط إسم عطّال كثيرا بفريق عاصمة الجن والملائكة، ولكن إدارة هذا الأخير لم تتمكن من حسم صفقته.