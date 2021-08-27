باكستان: مصرع 10 أشخاص جراء حريق في مصنع بمدينة كراتشى

اندلع حريق فى مصنع بميناء كراتشى جنوبى باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وحسبما نقلت “روسيا اليوم”، إن الحريق اندلع في مصنع للكيماويات في مدينة كراتشي الساحلية. بجنوب باكستان اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 10 عمال وإصابة عدد آخر.

وبحسب المعلومات تجري عملية الإنقاذ في الوقت الحالي، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا. وقال مرتضى وهاب المتحدث باسم حكومة الإقليم للصحفيين إن رجال الإطفاء كادوا يطفئون الحريق. وأضاف أنه طلب التحقيق في سبب الحريق.

يذكر أن مسؤولون في الشرطة، قالوا إن طفلين لقيا حتفهما وأصيب 3 آخرين في تفجير انتحاري. استهدف سيارة تقل صينيين جنوب غربي باكستان. وأشار بيان للشرطة إلى أن التفجير الانتحاري وقع في مدينة جوادار الساحلية حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي. وأسفر عن إصابة مواطنين صينيين بجروح طفيفة.