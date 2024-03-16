باكيتا: “البطولة لا تزال طويلة والأمر لم يحسم بعد”

طمأن مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، أنصار الفريق بخصوص حظوظ المنافسة على لقب بطولة الموسم الجاري قبل 10 جولات عن نهايتها.

وانهزم الشباب أمس الجمعة، بهدف من دون رد، على يد الجار اتحاد العاصمة. في لقاء ضمن الجولة 20 من البطولة، الأمر الذي جعل الفارق بينه وبين المتصدر مولودية الجزائر يتسع إلى 12 نقطة بلقاءين متأخرين وواحد للمولودية.

وعن تلك الهزيمة، قال باكيتا: “مباراة الداربي دائما ما تكون صعبة عندما تستقبل هدف في بداية اللقاء، لأن الخصم يقوم بغلق جميع منافذ اللعب.”

قبل أن يفتح التقني البرازيلي، النار على أشباله في الندوة الصحفية. قائلا: “بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم وهذه هي كرة القدم.. سيطرنا على مجريات اللقاء، كنا نحتاج الى صناعة فرص أكثر وبفاعلية أكبر.”

وختم باكيتا: “هناك عدة مباريات في البطولة. الأمر لم يُحسم بعد و لا تزال حظوظنا قائمة. اللاعبون يمتلكون الخبرة اللازمة ويمكننا العودة إلى سكّة الانتصارات في المواجهات المقبلة”.