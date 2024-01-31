باكيتا: “الحمراوة حاولوا غلق اللعب ولكننا كنا أكثر تركيزا”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بالصعوبات الكبيرة التي وجدها فريقه أمس، أمام الضيف مولودية وهران، في اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 9 من البطولة.

وكان الشباب قد حقق فوزا ثمينا على “أبناء الحمري” استقر على ثنائية نظيفة. وجعله ينفرد مؤقتا بوصافة الترتيب العام برصيد 28 نقطة، مع لقاء متأخر آخر وأخير الأحد القادم، أمام مولودية البيض.

وقال باكيتا، عن الفوز المحقق: “اللقاء كان صعبا أمام منافس يتواجد في وضعية صعبة خلال مرحلة الذهاب، وقدم إلى العاصمة من أجل غلق اللعب”.

كما أضاف البرازيلي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء: “تشكيلة مولودية وهران، لم تسمح لنا باللعب ولكن كنا مركزين. وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل وراض على الأداء الذي قدمه اللاعبون”.