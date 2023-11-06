باكيتا: “الشباب تغير كثيرا وأسعى للتعرف أكثر على اللاعبين”

أكد المدرب العائد إلى شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بأن تشكيلة الفريق تغيرت كثيرا منذ تجربته الأولى، سنة 2021.

وفي تصريحات خص بها اليوم الاثنين، الصفحة الرسمية للشباب، قال باكيتا، عن عودته: “أولا، أود أن أشكر الجميع.. وجدت أجواء رائعة في الفريق عند عودتي”

وأضاف البرازيلي: “حدثت عدة تغييرات على مستوى التشكيلة منذ ذهابي. لكّن وجدت لاعبين جيدين لديهم خبرة كبيرة ستفيدنا داخل وخارج المستطيل الأخضر”.

وفي المقابل، أوضح باكيتا، بأنه لم يحضر معه أي مساعد أجنبي، لأنه يعرف أعضاء الطاقم الفني الحالي ويعتمد عليهم لأنهم يعرفون الفريق جيدا.

كما شدد التقني البرازيلي، على أنه يتعين عليه التعرف أكثر على اللاعبين وكيفية إستعمالهم، وختم: “أسعى إلى أن تكون خطة لعبي مفهومة في أسرع وقت”.