باكيتا: “علينا إحترام جميع الفرق المشاركة في الكأس”

شدد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، على ضرورة احترام جميع الفرق المشاركة في منافسة كأس الجزائر.

ووضعت قرعة ثمن النهائي الشباب في مواجهة متصدر القسم الثاني هواة “وسط شرق” أولمبيك اقبو، بملعب 5 جويلية، وفي حال التأهل سيلاقي منشط نهائي النسخة الفارطة. نصر حسين داي أو ترجي مستغانم بميلود هدفي بوهران.

وعن هذه القرعة، قال التقني البرازيلي: “يجب علينا إحترام جميع الفِرق المشارِكة في المُنافسة والإستعداد جيدًا لمباراة ثمن النهائي.”

قبل أن يضيف: “من الجيد لعِب مباراة الدور ربع النهائي في ملعب محايد في حال التأهل. يجب أولاً التركيز على اللقاء الأول لأن كل اللقاءات لن تكون سهلة ولكن ليست بتلك الصعوبة.”

وختم مدرب الشباب في تصريحات خص بها صفحة النادي من تدريبات سهرة أمس الأحد: “من المُهم الإعتماد على تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو “VAR” في الأدوار المتقدمة من المنافسة وهذا سيُسَهل العمل أكثر للحكام.”

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