باكيتا: “نملك الوقت الكافي للتحضير لمواجهة الأهلي المصري”

أكد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بأن فريقه يملك كل الوقت من أجل التحضير جيدا، لمباراته القادمة أمام الأهلي المصري.

ويرتقب أن يلاقي الشباب نادي الأهلي المصري، الجمعة القادمة، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 4 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والذي أجل عن موعده السابق بسبب مشاركة الفريق المصري في مونديال الأندية.

وعقب الفوز المحقق أمام الاتحاد السوفي، أمس السبت. قال البرازيلي: “لعبنا أمام فريق ركن إلى الدفاع وعرف كيف يغلق كل منافذ اللعب، ما جعلنا نكثف المحاولات من أجل التسجيل”.

وأضاف باكيتا في السياق ذاته: “هذا ماحصل قبل نهاية الشوط الأول عبر تسجيلنا للهدف الأول في وقت مهم للغاية. وفي الشوط الثاني ضغطنا بشكل أكبر لمنح فريقنا حظوظا أكبر للتسجيل.”

وواصل باكيتا: “الحصول على 3 نقاط مهم للغاية في بداية مرحلة العودة، وعلينا المواصلة على هذا المنوال.”

قبل أن يعرج للحديث عن الخرجة القارية، وختم: “الآن نملك الوقت الكافي لتحضير مباراة قوية أمام الأهلي المصري، ونحن بحاجة لكل اللاعبين.. وهدفنا هو التحضير الجيد لهذه المباراة.”