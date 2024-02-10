باكيتا يتخذ هذا القرار لتفادي الإرهاق!

كشفت إدارة شباب بلوزداد، عزم المسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق، ماركوس باكيتا، على اتخاذ بعض الخيارات الفنية في مباراة الاتحاد السوفي، لتفادي الإرهاق.

ويستضيف بطل الجزائر، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 18:00. الاتحاد السوفي، بملعب 5 جويلية 62، برسم الجولة الـ 16 من البطولة المحترفة.

وقالت إدارة الشباب، إن مدربها البرازيلي، قرر إجراء بعض التغييرات في التشكيلة. لإراحة بعض العناصر التي شاركت في المواجهات السابقة لتفادي الإرهاق والاستعانة بخيارات أخرى.

مبرزة بأن الهدف من هذه الخطوة هو تجهيز كافة التعداد. خاصة وأن الفريق ينافس على ثلاث جبهات هذا الموسم ( بطولة، كأس الجزائر ورابطة أبطال افريقيا).

للإشارة فإن الشباب أنهى مرحلة ذهاب الموسم الجاري في وصافة الترتيب العام برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الضيف الاتحاد السوفي في المركز الأخير بـ 4 نقاط فقط.