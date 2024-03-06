باكيتا يثمن التأهل على حساب شبيبة القبائل

ثمن مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، تأهل فريقه أمس إلى الدور 16 من كأس الجزائر، على حساب المضيف شبيبة القبائل.

وحقق “أبناء لعقيبة” تأهلا رائعا إلى الدور القادم للسيدة الكأس، بعد الفوز بتيزي وزو، بثنائية نظيفة. ليضربوا موعدا لجمعية الخروب المنتمي إلى القسم الثاني هواة.

وقال باكيتا: “المباراة كانت صعبة، لم يكن أدائنا جيدا في الشوط الأول. كما كانت هناك فرص سانحة للتسجيل من طرف الشبيبة”

ليضيف في تصريحات خص بها صفحة النادي: “في الشوط الثاني دخلنا بقوة، حاولنا خلق الفرص وإيجاد الحلول بسرعة أكبر، لإحداث الفارق، وسجلنا هدفين في ظرف 5 دقائق”

وختم التقني البرازيلي: “نتيجة اليوم (يقصد أمس) مهمة جدا، مبروك للأنصار الذين حضروا بقوة، خاصة أن دعمهم هو من ساعدنا على تحقيق الفوز”.