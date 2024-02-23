باكيتا: “يونغ أفريكانز فريق جيد وعلينا اللعب بذكاء”

شدد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، على ضرورة احترام فريق يونغ أفريكانز، منافس الشباب غدا السبت، في الجولة الـ 5 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد التقني البرازيلي، سعادته بالتواجد في تنزانيا. مبرزا بأنه يتمنى أن تكون المباراة جميلة بين الفريقين، وأن يستمتع الجميع بأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ليضيف باكيتا، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم تحسبا لمباراة الغد: “يونغ أفريكانز فريق جيِّد ويملك مدربا جيّدا. واجهنا كل الفرق في المجموعة.. علينا اللعب بذكاء والتأقلم مع حالة الطقس.”