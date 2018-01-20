بالأرقام.. محرز عُقدة هذا الفريق الدائمة !!

واصل النجم الجزائري “رياض محرز” لاعبُ “ليستر سيتي” تألقه في المدة الأخيرة بتسجيله اليوم السبت هدفا رائعا في مرمى “واتفورد”.

وبهدفه اليوم وصل “الأشقر” الجزائري لهدفه 5 في مرمى “واتفورد” في أخر 5 مواجهات جمعت “الثعالب” بالفريق الأصفر.

ويُعتبر “محرز” الشبح الأسود لواتفورد كأكثر لاعب مُنافس تسجيلا للأهداف في ملعب “فيكارج رود” معقل الأخير بثلاثة أهداف أخرها في مباراة الذهاب.

وسجل “محرز” اليوم هدفه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز و 7 تمريرات حاسمة إضافة إلى تمريرة حاسمة في كأس الرابطة الإنجليزية.