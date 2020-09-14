بالأسماء والولايات..تعرّف على التعيينات التي أجراها الرئيس تبون في سلك المحاكم الإدارية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم تعيين في سلك المحاكم الإدارية كل من :

-حامدي بولنوار رئيس المحكمة الإدارية لبسكرة.

-ناصر فاسي رئيس المحكمة الإدارية ببشار.

– درويش عبد القادر رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة.

-جيلالي جناد رئيس المحكمة الإدارية بجيجل.

-عبد الله زياتي رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس.

-ثورية شعيب رئيسة المحكمة الإدارية بمستغانم.

-عائشة زقرير رئيسة المحكمة الإدارية بورقلة.

أما فيما يخص التحويلات في ذات السلك، فقد تم تحويل:

-رئيسة المحكمة الإدارية نسيمة أوداينية من البويرة إلى الشلف.

– رئيسة المحكمة الإدارية فاطمة لبصير من سطيف إلى البويرة.

– رئيس المحكمة الإدارية نورالدين جازول من تيارت إلى تلمسان.

– رئيس المحكمة الإدارية محمد بلبروات من بشار إلى تيارت.

-رئيس المحكمة الإدارية عياش نوار من بسكرة إلى سطيف.

-رئيسة المحكمة الإدارية لطيفة شيخاوي من تلمسان إلى عين تموشنت.

كما شملت الحركة في سلك المحاكم الإدارية، إنهاء مهام كل من:

– فتيحة بلقاسم رئيس المحكمة الإدارية بالشلف.

-محبوبة يونس رئيسة المحكمة الإدارية بجيجل.

– الهاشمي حنيفي عمر مليكة رئيسة المحكمة الإدارية بعين تيموشنت.

-شعد شملول محمد رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم وتكليفه بمهام أخرى.

-مختارية غنيم رئيسة المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس وتكليفها بمهام أخرى.

-هجيرة مسليوي رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة وتكليفها بمهام أخرى.

في حين تم تعيين في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الأسماء التالية:

-مجيد شعبان محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي.

– حميد أكسوم محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتمنراست.

-محمد يحياوي محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف.

– أحمد بلمداني محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى.

-إبراهيم طوايبية محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية.

وفيمايلي قائمة التحويلات في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية:

-غاني عفيف محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من ورقلة إلى الأغواط.

– امحمد جابري محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من النعامة إلى البويرة.

-جيلالي واضحي محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من برج بوعريريج إلى المدية.

– عبد الرحمان بن حميدة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من المدية إلى بمستغانم.

-كمال عمراني محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من الوادي إلى ورقلة.

-عبد القادر لبعير محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من أم البواقي إلى إليزي.

-بشير هرواجي محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من الأغواط إلى برج بوعريريج.

– عمار فصيح محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من إليزي إلى الوادي.

– محمد وهراني محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من غليزان إلى النعامة.

-سمير بن جلول محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من عين الدفلى إلى عين تموشنت.

-عبد الحليم بزاوشة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية من البويرة إلى غليزان.