بالتزامن مع دول عربية.. موجة حر “لم يسبق لها مثيل” في أوروبا

تستعد دول أوروبية لأعلى درجات حرارة تصل إليها على الإطلاق وذلك في غضون أيام. بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في 7 دول عربية.

وقد تتعرض أجزاء من أوروبا لأعلى درجات حرارة على الإطلاق الأسبوع المقبل. بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية. مما يهدد البشر والماشية والمحاصيل.

تقع القارة بالفعل في قبضة موجة حر شديدة سميت بـ”سيربيروس” – أحد “حراس الجحيم” في الأساطير اليونانية بعد أن انتقلت الموجة من الصحراء إلى جنوب أوروبا.

موجة حر “شارون”

حذر خبراء الأرصاد من أن موجة الحر القاتلة القادمة التي سيطلق عليها إسم “شارون” من المقرر أن تبدأ بعد أيام فقط. لافتين إلى أن درجات الحرارة خلالها قد تحطم أرقاما قياسية في أوروبا.

كما وصلت درجات حرارة الأرض “مدى سخونة الأرض” في إسبانيا إلى ما يزيد عن 60 درجة مئوية في أجزاء من جنوب البلاد، الخميس، مع تحذير وكالة الفضاء الأوروبية من أن الأسبوع المقبل قد يحطم الأرقام القياسية القارية.

الوكالة قالت: “إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجه جميعها موجة حرة كبيرة. حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا. اللتين سجلت فيهما أعلى درجات حرارة على الإطلاق في أوروبا.

خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من أن الرقم القياسي لدرجات الحرارة، البالغ 48.8 درجة مئوية والذي تم تسجيله في إيطاليا في أوت 2021. قد يعود قريبا في جزيرتي صقلية وسردينيا الإيطاليتين.

دول عربية “تغلي” بفعل “القبة الحرارية”

وتتزامن هذه الأحداث في أوروبا، مع موجة حر قوية تستعد لها دول عربية، قد تدفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

الأمم المتحدة حذرت من أن العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه. وبيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، والتي أظهرت أن الأسبوع الأول من شهر جويلية هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق هذا العام.

وفق منصة “طقس العرب”، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على 7 بلدان عربية. هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين. اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

كما تصبح الأجواء حارة في تلك الدول، بل وشديدة الحرارة في العراق. حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.