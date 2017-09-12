حذّر المدافع الدولي السابق عنتر يحيى من الوقوع في فخ الأطراف الداعية إلى الإستنجاد بالمحليين والإستغناء عن المحترفين في المنتخب.

نزل صانع ملحمة أم درمان ضيفا على الحصة الإذاعية التابعة لموقع “لاغازيت دي فناك”، وتحدث عن أمور تخص المنتخب.

وقال:”لا يجب أن نقع في فخ الأشخاص الذين يطالبون باللاعبين المحليين لإنقاذ المنتخب، الجميع يعترف بمراكز التكوين والمدرسة الفرنسية “

وتطرق عنتر يحيى للهزيمة المزدوجة للمنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي والتي وصفها بخيبة الأمل الكبيرة.

وأوضح: “ّكانت خيبة أمل كبيرة بعد المشاركة في مونديالي 2010 و2014، كنا نأمل في التطور أكثر، بالتواجد في المحافل الدولية”.

وتابع:”للأسف لم نتمكن من ذلك، إلا أنه يجب أن لا نستسلم وأن نباشر العمل من أجل العودة إلى الواجهة”.

وشدد مناجير فريق “أورليان” على ضرورة التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 .

وقال: “كأس أمم إفريقيا 2019 قريبة جدا، وإذا كنا نرغب في التتويج بها، علينا أن نباشر العمل من الآن”.

وإنتقد صاحب هدف الفوز في مباراة أم درمان، طريقة عمل الفاف بسبب العدد الكبير من المدربين منذ عهد روراوة.

وأكّد: “4 أو 5 مدربين في 17 شهرا! هذا غير معقول، المدرب يحتاج لوقت طويل من أجل تمرير رسالته”.

“مرحلة وحيد شهدت إنزلاقات”

قلّل صخرة دفاع المنتخب الوطني السابق من أهمية المدرب “وحيد حاليلوزيتش” بعد مقارنته بنظيره الحالي” لوكاس ألكاراز”.

وأشار عنتر إلى بعض المشاكل التي ميزت الخضر في عهد المدرب البوسني سابقا.

وعلّق: “الصحافة كانت عنيدة مع حاليلوزيتش، كما أن بعض اللاعبين كانوا يرغبون في رحيله بعد نكسة كان 2013”.

وأضاف: “حتى حاليلوزيتش لم يكن مثاليا 100%، لقد شاهدنا العديد من الإنزلاقات الإنضباطية في وقته”.

“إشراك حساني ضدّ الرصاصات لم يكن هدية”

إنتقد عنتر يحيى “ألكاراز” بعد إشراكه اللاعب حساني أساسيا في لقاء زامبيا بعد أول إستدعاء للخضر.

وقال: “إشراك حساني في لقاء زامبيا لم يكن هدية بالنسبة له، خصوصا أنها الأولى بقميص الخضر وفي أدغال إفريقيا “.

وأضاف: “في القديم كان اللاعب هو من يجري وراء الخضر، والآن نجد الفاف هي التي تطارد اللاعبين لتقمص ألوان المنتخب”

“ألكاراز ظلم بونجاح وفرحات”

ندّد اللاعب السابق لنادي “باستيا” الفرنسي بالتهميش الذي يتعرض له كل من بونجاح، وفرحات مع “ألكاراز”.

وجزم: “بونجاح مظلوم في المنتخب بسبب إختياره قطر، عكس مصر التي تضمّ العديد من اللاعبين الذين ينشطون في قطر، والإمارات”.

وقال: “تهميشه يعتبر ظلما كبيرا لأنه جزائري قبل كل شيء، ويعرف الأجواء الإفريقية جيدا مع النادي الإفريقي ويمتلك الحرارة اللازمة”.

وتابع: “فرحات أحسن لاعبي الليغ 2، ووصل إلى نهائي أبطال إفريقيا 2015 مع إتحاد العاصمة، وعدم تواجده في المنتخب يعتبر ظلما كبيرا”.

“رأيت لاعبين يذرفون الدموع بعد إبعاد سعدان للمحليين في 2010”

تحدث إبن مدينة سوق أهراس عن الفترة السابقة للمنتخب في عهد المدرب سعدان وإستبعاده لـ7 لاعبين من قائمة مونديال 2010.

وأقرّ: “تغييرات سعدان قبل مونديال 2010 حطّمت المنتخب، مثلما حدث تماما بعد كان 2004، بعد وصولنا إلى الدور نصف النهائي”.

وأضاف:”رأيت لاعبين يذرفون الدموع بسبب إستبعادهم من مونديال 2010، ولا يمكنني الجزم إذا كان سعدان قد تعرض لضغوط “.

“تحدثت مع زطشي وناقشنا أمور الخضر”

كشف اللاعب الأسبق لـ “كايزر سلاوثرن” الألماني عن حيثيات إجتماعه مع رئيس “الفاف” بعد تسلمه المهام في مارس الماضي.

وأسرّ: “إجتمعت مع زطشي بالعاصمة أين عرض علي منصبا في الفاف، لكنني رفضت ترك أورليان”

واستطرد: “كما أنّ المنصب لم يكن فارغا”.

وأضاف :”سأكون تحت تصرف الفاف لخدمة كرة القدم الجزائرية، لكنني لا أفكر في التدريب، لأنني أفضل مجال المناجمنت”.

“على الفاف أن تضع إستراتيجية عاجلة لإعادة بناء المنتخب”

إختتم “عنتر يحيى” بالدعوة لوضع إستراتيجية عاجلة لإعادة بناء المنتخب قبل موعد كان 2019 المقبل.

وصرّح: “يجب على الفاف أن تضع إستراتيجية عاجلة من أجل إعادة بناء البيت والفوز بكان 2019”.

وتابع: “الفاف تجبر الأندية الجزائرية بدخول عالم الإحتراف ، لكننا لا نجد أي نموذج إقتصادي في الأندية الجزائرية”.

وانتهى: “ربما مع بناء الملاعب الجديدة ستساعد هذه الأخيرة الأندية من الناحية التسويقية وجلب موارد مالية جديدة”.

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