بالتفاصيل.. تذاكر سفر مجانية لاكتشاف أوروبا

يمكن الآن لـ 36.000 شاب ولدوا في عام 2005 التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر مجاني. لاكتشاف أوروبا في إطار برنامج DiscoverEU.

وأطلقت المفوضية دعوة الخريف DiscoverEU في 4 أكتوبر، وستنتهي جولة التقديم هذه في 18 أكتوبر. مما يعني أنه سيكون أمام الشباب أسبوعين للتقدم بطلب للحصول على تذاكر سفر مجانية.

من أجل الفوز ببطاقة سفر مجانية إلى أوروبا، يحتاج الشباب إلى التقديم على بوابة الشباب الأوروبي. حيث يُطلب منهم الإجابة على خمسة أسئلة اختبار وسؤال واحد.

كما توضح مفوضية الاتحاد الأوروبي، لكي يكون المتقدمون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول. على تذاكر سفر مجانية، يجب أن يكونوا من مواليد ما بين 1 جانفي 2005 و31 ديسمبر 2005.

السفر عبر أوروبا لمدة تصل إلى 30 يومًا

علاوة على ذلك، يجب أن يكون المتقدمون مواطنين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي. أو دولة ثالثة مرتبطة ببرنامج إيراسموس + – أيسلندا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية والنرويج وصربيا وتركيا.

وسيتمكن المتقدمون الناجحون من السفر عبر أوروبا لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال فترة السفر من 1 مارس 2024. إلى 31 ماي 2025، وفي تلك الأيام، سيكونون قادرين على استكشاف بلدان مختلفة.

وبحسب الهيئة، سيتمكن المشاركون من اكتشاف طريق باوهاوس الأوروبي الجديد، الذي تم إطلاقه في جانفي 2023.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون أيضًا من الاستفادة من المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها خلال العام الأوروبي للشباب. في عام 2022، مثل “الشباب يكتشف الثقافة بفضل DiscoverEU في 2022” وطريق DiscoverEU الثقافي.

يجمع هذا الأخير بين عدة وجهات بالإضافة إلى فروع ثقافية مختلفة. بما في ذلك الموسيقى والهندسة المعمارية والمسرح والفنون الجميلة والتصميم والأزياء وغيرها الكثير.

علاوة على ذلك، يتيح البرنامج الفرصة للشباب للتعرف على المزيد حول وسائل النقل المستدامة بيئيًا.

بالإضافة إلى تذاكر السفر المجانية، سيتم تزويد المشاركين أيضًا ببطاقة خصم. توفر البطاقة أكثر من 40.000 إمكانية خصم على وسائل النقل العام. والإقامة والثقافة والرياضة والطعام وغيرها من الخدمات المتوفرة في البلدان المؤهلة.

بينما تشجع اللجنة السفر المستدام بالسكك الحديدية. وأوضح أنه خلال فترة السفر ستتاح ترتيبات خاصة للشباب، خاصة عند زيارة المناطق النائية والجزر.