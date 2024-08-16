بالتفاصيل.. مغترب بأوروبا حاول إغراق الجزائر بأزيد من ربع مليون قرص إكستازي

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمةSRLCO وهران. خلال هذا الأسبوع. من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة، تتكون من 03 أشخاص، تنشط في ترويج المؤثرات العقلية.

الأبحاث العملياتية ويقظة محققو المصلحة، أفضى إلى إحباط مخطط إجرامي لتمرير كميات معتبرة من المؤثرات العقلية بولاية وهران.

وتم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وهو مغترب بأوروبا. وتوقيفه على متن سيارته السياحية. التي ضبط بداخلها 251623 قرص مهلوس من نوع إكستازي، كانت مخبأة بإحكام بداخل أقسام مغلقة من المركبة.

التحقيق الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر أيضا عن تحديد هوية عنصرين آخرين. من عناصر الشبكة وتوقيفهما، واللذان ينحدران من ولاية وهران.

وتم تقديم المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران.