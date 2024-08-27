بالتفاصيل..هذه قائمة الأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن القائمة الخاصة بالأدوات المدرسية، للسنة الدراسية 2024-2025،حيث أمرت الوصاية بضرورة نشرها على مستوى المؤسسات التربوية. كي يطلع عليها الأولياء.

وقد حرصت القائمة الجديدة على ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة .

وقد تم وضع القوائم طبقا لمقتضيات البرامج التعليمة، الخاصة بكل مستوى تعليمي. مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة. والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميد من جهة أخرى .

وترمي عملية الترشيد هذه إلى عقلنة استغلال الأدوات المدرسية، لا سيما منها الكراريس التي يبقى جزء كبير منها. غير مستغل في نهاية السنة الدراسية، بالإضافة إلى تخفيف المحفظة وكذا التقليص من تكلفة هذه الأدوات.كما تمثل هذه المدونة الحد اللازم الذي يجب اعتماده.