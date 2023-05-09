بالتفاصيل.. هذه معايير إنتقاء الأساتذة في الحركة التنقلية

وضعت وزارة التربية الوطنية شروطا لاستفادة الأساتذة من الحركة التنقلية للسنة الدراسة 2023/ 2024.

ويتم إحتساب المؤهلات العلمية المتمثلة في شهادة البكالوريا، بأربع نقاط، شهادة الليسانس بثماني نقاط، والماستر والمدرسة العليا للأساتذة بنقطتين.

كما يتم منح ربع نقطة عن كل سنة بمجموع نقطتين كحد أقصى، إضافة إلى احتساب شهادة تقني سامي، أو ما يعادلها بمجموع 6 نقاط.

وبالنسبة للكفاءات المهنية، فيتم احتساب الأقدمية في الرتبة الحالية. حيث تمنح نقطة واحدة عن كل سنة، واحتساب الأقدمية الحالية إبتداء من تاريخ التثبيت إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وبالنسبة للأقدمية في الرتب الأخرى، تمنح ربع نقطة عن كل سنة من تاريخ التوظيف إلى تاريخ التثبيت.

كما تمنح نقطة كعلاوة المكوث في المنصب كل سنة يمكثها الأستاذ في نفس المدرسة، ابتداء من السنة الرابعة له في المدرسة.

وفيما يخص الحالة العائلية فلا يتم منح أي نقطة للأعزب، كما يتم منح نقطة للمتزوج بدون أولاد. ونقطتين للمتزوج الذي لديه أولاد وكذا للأرامل أو المطلق الذي لديه أولاد.

ويتم منح 5 نقاط لذوي الحقوق، و6 نقاط لوسام الإستحقاق التربوي و5 نقاط لجائزة انتاج أول بحث تربوي.

كما يتم خصم نقطيتين للموظف الذي تلقى عقوبة من الدرجة الأولى، وأربع نقاط من الموظف الذي تلقى عقوبة من الدرجة الثانية و6 نقاط من الموظف الذي تلقى عقوبة من الدرجة الثالثة، كما يتم خصم نقطة من كل استاذ استفاد من الإستيداع والإنتداب.