بالتفاصيل ..هذه مواقع و نقاط جمع جلود أضاحي العيد

وضعت ولاية الجزائر القائمة الكاملة والمفصلة لمواقع ونقاط جمع جلود الأضاحي على مستوى كل بلديات العاصمة ال57، قصد استرجاعها من قبل مؤسسات النظافة لولاية الجزائر.

ودعت الولاية إلى ضرورة الحرص على اتباع شروط السلامة والوقاية من عمليات تنظيف الأحياء وأماكن الذبح بعد الانتهاء من العملية، كما أكدت على ضرورة الالتزام بمواقع وضع الجلود في أماكنها المخصصة.

كما دعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة، لتسهيل العملية على أعوان النظافة، وكذا للحفاظ على السلامة العمومية.

هذا و ستقوم البلديات بجمع ورفع الجلود من المواقع ونقلها إلى الأماكن التالية:

1-وحدة MACVIL ببلدية الشراقة.

2- وحدة FITAL بلدية باب الزوار.

3- مدبغة ACED بلدية الرويبة.

4- موقع إضافي مجمع AGRODIV بالمنطقة الصناعية الصناعية بالرويبة.